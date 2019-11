Het controversieel verbod op het dragen van gezichtsmaskers tijdens betogingen is ongrondwettig, oordeelt het Hooggerechtshof in Hongkong maandag.

Het door middel van een noodwet uitgevaardigde verbod is tegenstrijdig aan de Hongkongse basiswet, stellen media zoals krant South China Morning Post (SCMP) en publieke omroep RTHK. Het legt fundamentele mensenrechten onnodig aan banden, heeft het hof beslist. "Het slaagt er niet in het juiste evenwicht te vinden tussen de sociale voordelen en de inbreuken in de beschermde rechten", hebben rechters Godfrey Lam en Anderson Chow volgens RTHK verklaard.

Joshua Wong, een vooraanstaand Hongkongs activist voor democratie, noemde de beslissing van de rechtbank een "zeldzame juridische overwinning voor Hongkongse betogers".

Leider van Hongkong Carrie Lam kondigde het verbod begin oktober aan, om een einde te maken aan de gewelddadige betogingen die al maanden aanhouden. Ondanks het verbod bleven betogers maskers dragen, niet alleen om hun identiteit te verbergen, maar ook om zich te beschermen tegen traangas en pepperspray die de politie gebruikt om de menigte uiteen te drijven. De opheffing van het verbod komt er na een weekend van gewelddadige confrontaties.

Maandagochtend bestormde de politie een universiteitscampus en werden verschillende mensen aangehouden, aldus de SCMP. Volgens de politie zouden betogers er met brandbommen hebben gegooid en objecten in brand hebben gestoken.

Het geweld is de laatste weken toegenomen, nadat organisators de betogers opriepen om de orde zoveel mogelijk te verstoren. De demonstraties braken destijds uit omwille van een omstreden uitleveringswet met China die inmiddels werd ingetrokken.