De Venezolaanse regering geeft de EU-ambassadeur in het land 72 uur om te vertrekken.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza bekendgemaakt. De maatregel is een reactie op EU-sancties. De Portugese Isabel Brilhante Pedrosa is voortaan 'persona non grata'. De sancties zijn volgens de Venezolaanse minister 'illegaal'. 'Laat ons hopen dat de EU nadenkt, laat ons hopen dat we opnieuw bruggen kunnen bouwen, laat ons hopen dat ze leren ons te respecteren', aldus nog de minister.

Sancties

In het parlement, gedomineerd door de partij van president Nicolas Maduro, was dinsdag al een unanieme oproep aan de regering gestemd om de ambassadeur het land uit te zetten nadat de Unie begin deze week sancties uitvaardigde tegen 19 toplui van het regime. Deze groep is betrokken bij het ondermijnen van de democratie en rechtsstaat in het land of bij ernstige mensenrechtenschendingen, meent de Unie. Er staan intussen 55 Venezolanen op de Europese zwarte lijst.

De groep van 19 omvat topmilitairen, rechters en andere hoge functionarissen. Zij mogen niet langer naar de EU reizen en hun tegoeden in de EU worden bevroren.

In januari had de Unie al aangekondigd bereid te zijn verdere sancties te treffen, vanwege de verslechterde situatie na de parlementsverkiezingen van eind vorig jaar. Die stembusgang werd geboycot door de belangrijkste oppositiepartijen. De EU, de Verenigde Staten en verschillende Zuid-Amerikaanse landen hebben de resultaten van die verkiezing niet erkend. Volgens de officiële uitslag haalde de partij van president Maduro 256 van de 277 parlementszitjes binnen.

Eind juni werd de EU-ambassadeur al eens gevraagd het land te verlaten, maar toen werd de beslissing na enkele dagen ongedaan gemaakt.

