Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza gezegd. De vraag kwam er kort na een incident aan het gebouw tussen voor- en tegenstanders van de Venezolaanse president Nicolas Maduro.

'We eisen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het zijn verplichtingen nakomt als ondertekenaar van het verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer en het gebouw van de ambassade van Venezuela in Washington beschermt, zoals ook onze regering' de infrastructuur van de Verenigde Staten in Caracas beschermt, schrijft Arreaza op Twitter.

Sinds een drietal weken wordt de ambassade dag en nacht bezet door extreemlinkse groeperingen en vredesactivisten, die zich solidair verklaren met Maduro. Donderdag pakte de politie drie personen op nadat een groep Venezolanen activisten had aangevallen die voedsel het gebouw probeerden binnensmokkelen.

Het vier verdiepingen tellende gebouw in de Amerikaanse hoofdstad staat symbool voor de impasse tussen de regering van de socialistische president Nicolas Maduro en de zelfverklaarde interim-president Juan Guaido, die door de Verenigde Staten en ruim 50 andere landen wordt erkend.

In januari had Maduro de diplomatieke banden met de VS verbroken nadat Washington de opposant Juan Guaido erkende en de sluiting beval van de Venezolaanse ambassade en alle consulaten op Amerikaans grondgebied.