De Venezolaanse oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaido heeft opgeroepen tot een algemene staking en nieuwe manifestaties in het land, in de hoop om president Nicolas Maduro van de macht te verdrijven. Die heeft dan weer gezworen de 'verraders' te zullen straffen die verantwoordelijk waren voor de mislukte militaire coup van dinsdag.

De inwoners van Caracas kwamen woensdag massaal op straat om Guaido te steunen. Hij was er wel niet in geslaagd om op 1 mei de 'grootste manifestatie ooit in de geschiedenis van Venezuela' te laten plaatsvinden.

Voor duizenden aanhangers riep Guaido op een reeks verschillende stakingsacties te voeren die moeten uitmonden in een algemene staking. 'We gaan voort in de straat tot we de vrijheid winnen', verzekerde hij.

Guaido riep zichzelf in januari uit tot interim-president. Een vijftigtal landen, waaronder de Verenigde Staten en veel EU-lidstaten, erkent hem in die hoedanigheid. Maduro geniet nog steeds de steun van onder meer China, Rusland en de top van het Venezolaanse leger.

Op dinsdag had Guaido het leger nog opgeroepen tegen de regering in opstand te komen. De voornaamste militaire leiders herhaalden echter hun steun voor Maduro.

Voor de Dag van de Arbeid waren duizenden aanhangers van de Venezolaanse president bijeengekomen voor het presidentieel paleis Miraflores. Maduro waarschuwde dat hij zonder aarzeling de verantwoordelijken voor de 'misdadige staatsgreep' achter de tralies zal steken.

Volgens de Venezolaanse president was de staatsgreep bovendien georchestreerd door John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, had ook al gewaarschuwd dat de Verenigde Staten militair in Venezuela kunnen ingrijpen, mocht dat nodig blijken.