Luis Parra, een Venezolaans oppositielid, heeft zichzelf zondag uitgeroepen tot nieuwe parlementsvoorzitter. Hij eist daarmee de functie op die tot nu toe werd uitgeoefend door Juan Guaido, de belangrijkste tegenstander van president Nicolas Maduro.

Niet verwonderlijk heeft deze laatste Parra erkend als nieuwe voorzitter terwijl Guaido en de zijnen een sessie hielden in de kantoren van de krant El Nacional.

In het parlement in Caracas vond zondag een zitting plaats waarop oppositieleider Juan Guaido moest worden herkozen tot voorzitter van die instelling. Maar de politie verhinderde hem om het parlementsgebouw te betreden. Door de uitvoerige controles kon de oppositieleider niet aanwezig zijn bij de start van de zitting.

Op beelden van de staatszender VTV is te zien dat Parra bij het begin van de plenaire zitting naar een megafoon grijpt en zichzelf uitroep tot nieuwe voorzitter. De oppositieleden die Guaido steunen, spreken van een 'parlementaire staatsgreep'. Parra werd benoemd 'zonder stemming of quorum', zo klinkt het. Volgens Guaido hebben bovendien enkel parlementsleden van de meerderheid en oppositieleden die kritisch tegenover hem staan toegang gekregen tot het parlementsgebouw.

Guaido is een felle tegenstander van huidig president Nicolas Maduro. In januari 2019 had Guaido zichzelf nog uitgeroepen tot de interim-president van het land. Hij wordt in die functie ook erkend door een vijftigtal landen. Parra is ook lid van de oppositie, maar maakt deel uit van een andere fractie. Hij werd uitgesloten uit de oppositiepartij Primero Justicia, nadat hij genoemd werd in een corruptiezaak.

Guaido en de oppositieleden die het parlement niet binnenmochten, hielden de zitting dan maar in de gebouwen van de krant El Nacional. Tijdens die sessie werd Guaido, ook al niet verwonderlijk, herverkozen.