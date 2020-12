De Venezolanen stemmen zondag over 277 zetels in het parlement. Dat zijn er meer dan 100 meer dan anders. Verschillende oppositiepartijen, waaronder die van Juan Guaido, zullen niet deelnemen. Ze verwijten president Nicolás Maduro alle macht in Venezuela naar zich toe te hebben getrokken en alles te controleren. Dat maakt vrije en eerlijke verkiezingen onmogelijk, stellen ze.

De vorige parlementsverkiezingen in Venezuela vonden in 2015 plaats en werden overtuigend gewonnen door de oppositie. Het parlement was daarmee de enige instelling in Venezuela die door de oppositie gecontroleerd werd. Maar Maduro ontnam het parlement alle bevoegdheden en droeg die over aan een constitutionele vergadering die loyaal is aan de zittende regering.

Op 10 januari 2019 werd Maduro beëdigd voor een tweede termijn, waarbij de internationale druk om af te treden op hem toenam. Volgens de oppositie waren de verkiezingsresultaten vervalst. In het land braken protesten uit tegen Maduro, waarbij verschillende doden vielen.

Later in januari vorig jaar riep oppositieleider en voorzitter van het parlement Juan Guaido zichzelf uit tot het hoofd van de overgangsregering. Tientallen landen erkennen hem als de legitieme interim-president, maar hij slaagde er niet in om de door het leger gesteunde Nicolas Maduro te verdrijven. Sindsdien is de chaos in het land compleet. Verschillende bemiddelingspogingen draaiden op niets uit en ook een couppoging van de oppositie mislukte.

Het land heeft bovendien niet alleen met een politieke crisis te kampen, maar ook met een economische. Die heeft geleid tot een torenhoge inflatie en een gebrek aan levensmiddelen. Miljoenen Venezolanen hebben het land al verlaten.

'Een klucht'

In juli kondigde de Nationale Kiesraad aan dat de nieuwe parlementsverkiezingen op 6 december zullen plaatsvinden. Ook wordt het aantal zetels in het parlement verhoogd van 166 naar 277. De verkozenen zullen vijf jaar in het parlement zetelen, van 5 januari 2021 tot 5 januari 2026. Drie parlementszetels zijn voorbehouden voor de oorspronkelijke bewoners.

Guaido noemde de geplande verkiezingen op voorhand al 'een klucht'. Voluntad Popular, de partij van Guaido, en vele andere oppositiepartijen lieten weten dat ze niet zullen deelnemen aan deze verkiezingen.

Er zijn in totaal 107 deelnemende politieke partijen, met samen 14.000 kandidaten. Dat zijn er drie keer meer dan in 2015. Al die partijen zijn verdeeld in een aantal blokken. Er zijn twee linkse blokken, waaronder het blok van de regering, en drie rechtse. De rechtse partijen zijn wel meer versnipperd, waarbij onder meer sympathisanten van Guaido de verkiezingen boycotten.

Internationale waarnemers

Meer dan 20 miljoen Venezolanen hebben zich geregistreerd om te kunnen stemmen. Dat kan van 7 uur 's ochtends lokale tijd tot 18 uur (van 12 uur tot 23 uur Belgische tijd). Enkele weken voor de verkiezing plaatste de kiescommissie (CNE) al 900 stemcomputers in het hele land zodat de bevolking de technologie al kon testen. Het zijn nieuwe stemcomputers nadat 95 procent van de oude computers bij een aanval in februari in brand werden gestoken.

Zondagavond worden de resultaten al verwacht. Die worden aangekondigd door de CNE. Om het vertrouwen in binnen- en buitenland te winnen, laten de verkiezingsautoriteiten verschillende internationale waarnemers toe. Zo zullen er delegaties van de VN, de Afrikaanse Unie en de Raad van Latijns-Amerikaanse verkiezingsdeskundigen aanwezig zijn.

De Europese Unie heeft haar uitnodiging afgewezen omdat ze uitstel van de verkiezingen had gevraagd, maar dat is door Caracas afgewezen.

Lage opkomst verwacht

De opkomst zal een grote invloed hebben op de resultaten. Omdat heel wat mensen het land hebben verlaten, verschillende partijen oproepen tot een boycot en de bevolking eerder apathisch tegenover de verkiezingen is, wordt verwacht dat de opkomst eerder laag zal zijn. Dat zal ook een invloed hebben op de perceptie over de legitimiteit van het nieuwe parlement in binnen- en buitenland.

Omdat Venezuela hard getroffen wordt door de coronacrisis, zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Wie gaat stemmen, moet een mondmasker dragen. In de stembureaus zijn desinfecteerstations geplaatst en de stemcomputers zullen na elke stem gedesinfecteerd worden. De Bolivariaanse Nationale Garde zal erop toezien dat de afstand in de rijen en stembureaus gerespecteerd wordt en medewerkers moeten voor de verkiezing een PCR-test laten afnemen.

Poststemmen zijn niet toegestaan, maar in vergelijking met andere landen heeft Venezuela veel stemkantoren per aantal stemgerechtigden.

