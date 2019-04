Venezolaanse regering kondigt komst van Iraanse delegatie aan

Een Iraanse diplomatieke delegatie is aangekomen in Venezuela om te onderhandelen over de komst van een commerciële luchtverbinding tussen de twee landen. Dat heeft de Venezolaanse regering maandag aangekondigd.

13 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Nicolas Maduro tijdens een rally, 20 mei 2018

'Een delegatie is vandaag aangekomen vanuit Iran per commerciële vlucht van een Iraanse lijn. Ze wordt voorgezeten door de adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken en de algemeen directeur voor Noord- en Zuid-Amerika van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Mohsen Baharvand', kondigde de Venezolaanse regering aan op een persconferentie. Volgens het ministerie wordt er al lang gepraat over een mogelijke luchtverbinding tussen Teheran en Caracas, maar is de delegatie deze keer gekomen 'om gevolg te geven aan overeenkomsten'. Eerder uitte oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaido twijfels over dergelijke gesprekken. Hij vermoedt dat de regering een andere doel heeft. 'Het regime zet zijn geopolitiek spelletje verder' om 'te laten zien dat het steun krijgt, die niet bestaat', aldus Guaido. Hij zei nog dat het parlement pleit voor een onderzoek naar de zaak.