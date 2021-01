De president van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden zaterdag opgeroepen om 'de bladzijde om te slaan' en 'een nieuw pad' in te slaan in de diplomatieke relaties tussen Caracas et Washington.

'Wij zijn bereid om een nieuw pad te bewandelen in onze relaties met de regering van Joe Biden, op basis van wederzijds respect, dialoog, communicatie en begrip', zo verklaarde Maduro in een toespraak voor zijn aanhangers. Onder president Donald Trump waren de relaties tussen de VS en Venezuela op een dieptepunt beland.

In de hoop het socialistische regime van Maduro op de knieën te krijgen, legde Trump het land verscheidene economische sancties op. Zo vaardigde hij in 2019 een olie-embargo uit, de belangrijkste inkomstenbron van het Latijns-Amerikaanse land. Net als meer dan 50 andere landen erkenden de Verenigde Staten oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf op 23 januari 2019 had uitgeroepen tot president ad interim. Volgens Guaido had Maduro de presidentsverkiezingen van 2018 op frauduleuze wijze gewonnen.

Na de Amerikaanse beslissing werden de diplomatieke relaties tussen beide landen verbroken. Sinds de verkiezingsoverwinning van Biden in november zoekt Maduro echter opnieuw toenadering. Hij feliciteerde de Democraat met zijn zege en liet meteen verstaan dat hij bereid was tot een dialoog en betere betrekkingen.

Volgens de Verenigde Naties hebben meer dan vijf miljoen Venezolanen hun land verlaten sinds 2015. Het Latijns-Amerikaanse land gaat door een diepe politieke en economische crisis en worstelt met een gigantische inflatie.

