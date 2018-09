Venezolaanse president Maduro bereid om Trump te ontmoeten

'Ik ben bereid met een open agenda over alles te praten waarover hij praten wil', zei Nicolas Maduro in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York woensdagavond (plaatselijke tijd). Hij en Trump hebben 'meningsverschillen', maar precies daarover moeten beide staatshoofden in dialoog gaan.

Trump voerde de druk op de socialistische regering van Maduro verder op tijdens zijn verblijf in New York. 'Alle opties liggen op tafel', zei Donald Trump. 'Sterke en minder sterke. Alle opties. En ze weten wat ik met sterke bedoel.'

Trump leek daarmee aan te sturen op een mogelijke militaire interventie. Op vragen over een mogelijke ontmoeting zei Trump dat hij daar geen zin in had. 'Maar ik ben er om mensen te helpen.'

Venezuela maakt een ernstige politieke en economische crisis door. Volgens de VN hebben zeker 2,3 miljoen inwoners het land verlaten vanwege de repressie en het serieuze tekort aan voedsel.

Overigens verzochten zes landen woensdag het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om mogelijke misdaden tegen de mensheid te onderzoeken in Venezuela. Het gaat om Argentinië, Canada, Chili, Colombia, Paraguay en Peru. Het is de eerste keer dat landen klacht indienen tegen een ander land bij het Internationaal Gerechtshof.