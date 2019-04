Juan Guaidó, de oppositieleider en zelfverklaarde interimpresident van Venezuela, heeft zijn landgenoten opgeroepen om op 1 mei 'de grootste betoging uit de geschiedenis' van zijn land te organiseren tegen president Nicolas Maduro.

Guaidó lanceerde de oproep tijdens een toespraak voor honderden aanhangers in de hoofdstad Caracas. Hij wil dat er een einde komt aan de 'bezetting' door Maduro.

De datum is symbolisch belangrijk, want op de Dag van de Arbeid organiseert de socialistische regering traditioneel grote optochten. Op 23 januari riep Guaidó zichzelf uit tot interimpresident. Een vijftigtal landen hebben hem in die functie erkend. De oppositie meent dat Maduro zijn mandaat heeft verlengd door de verkiezingsresultaten te vervalsen.

Ook vindt Guaidó dat Maduro verantwoordelijk is voor de zware economische crisis in het land. Maduro beschuldigt Guaidó er op zijn beurt van een staatsgreep te willen plegen met de hulp van de Verenigde Staten.