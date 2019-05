Venezolaanse oppositieleider Lopez gevlucht naar Chileense ambassade

Te midden van de machtsstrijd in Venezuela heeft de oppositieleider Leopoldo Lopez - die jarenlang opgesloten zat - zijn toevlucht gezocht in de ambassade van Chili in Caracas. Hij is er samen met zijn vrouw en dochter te gast, zo zei de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Roberto Ampuero dinsdag op Twitter. 'Chili herbevestigt zijn engagement ten opzichte van de Venezolaanse democraten.'

Mensenrechtenactivist Lilian Tintori, die getrouwd is met oppositieleider Leopoldo Lopez, spreekt met journalisten in Caracas. Op de achtergrond is een poster met Lopez te zien. 2 september 2017. © Reuters