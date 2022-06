Venezolaanse oppositieleider aangevallen door menigte

De Venezolaanse oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó is tijdens een bezoek belaagd door een agressieve menigte. Op video’s die op sociale media zijn verspreid is te zien hoe hij zaterdag wordt beledigd, geduwd en er voorwerpen naar hem worden gegooid tijdens een bezoek aan de stad San Carlos in de staat Cojedes. Het is onduidelijk of de 38-jarige politicus gewond is geraakt.

Oppositiepoliticus Freddy Guevara schreef op Twitter dat het om een gewapende aanval ging van aanhangers van president Nicolás Maduro. Een voormalig afgevaardigde van de socialistische regeringspartij PSUV behoorde volgens hem tot de belagers. Guaidó vervolgde zijn rondreis door de staat, vergezeld van andere politici van de oppositie, en sprak met lokale burgers.

‘We zijn diep bezorgd over de niet-uitgelokte aanval op president Guaidó en zijn collega’s’, zei Brian Nichols die op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor zaken die spelen op het westelijk halfrond. “Er werden levens op het spel gezet bij deze monsterlijke aanval.”

Guaidó riep zichzelf begin 2019 uit tot interim-president van het Zuid-Amerikaanse land en probeert sindsdien Maduro uit zijn ambt te zetten.

Hoewel hij aanvankelijk veel steun kreeg van westerse landen, heeft hij zich in Venezuela zelf nooit kunnen doen gelden. Recentelijk verloor hij ook veel steun in zijn thuisland. De Verenigde Staten blijven Guaidó erkennen als interim-staatshoofd, liet de Amerikaanse president Joe Biden hem woensdag nog weten tijdens een telefoongesprek.