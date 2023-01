Venezolaanse oppositie sluit haar ambassade in de VS

De Venezolaanse ambassade in Washington, die bemand werd door aanhangers van oppositieleider Juan Guaido, gaat de deuren sluiten. Die beslissing komt er nadat de Venezolaanse oppositiepartijen beslisten Guaido niet langer te steunen als interim-president.

Juan Guaido had zichzelf in januari 2019 uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Hij ging op die manier de machtsstrijd met de socialistische president Nicolas Maduro aan. Guaido kreeg onmiddellijk de steun van een vijftigtal landen, waaronder de VS. De ambassade in Washington werd daarop ook door aanhangers van de zelfbenoemde interim-president bevolkt.

Maar Guaido is er nooit echt in geslaagd zich te doen gelden tegen Maduro, die onder meer wordt gesteund door het leger. De internationale steun voor Guaido is daardoor ook geleidelijk afgekalfd. Met het oog op de presidentsverkiezingen van 2024 heeft uiteindelijk ook de oppositie beslist om haar steun op te zeggen.

Afgevaardigden van drie van de vier belangrijkste oppositiepartijen stemden eind december voor de afzetting van Guaido als interim-president. Als gevolg van die beslissing hebben de ambassade “en al haar vertegenwoordigers met ingang van donderdag formeel hun taken gestaakt”, zo meldt de diplomatieke vertegenwoordiging in een verklaring.