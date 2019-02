Venezolaanse crisis: Maduro sluit ook grens met Brazilië in rel over noodhulp

Maduro, die nog steeds de steun van het leger geniet, liet eerder al toegangswegen op de grens tussen Venezuela en Colombia blokkeren voor noodhulpkonvooien en de lucht- en zeeverbindingen met de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao sluiten.

Nu gaat hij ook de landsgrens met Brazilië sluiten. Daar wil Guaido, die wordt erkend door onder meer de VS, Canada en een rist EU-landen, zaterdag humanitaire hulp gaan ophalen.

'Ik heb besloten dat de landsgrens met Brazilië om 20.00 uur (01.00 uur Belgische tijd) helemaal gesloten wordt, tot nader order', zo verklaarde Maduro tijdens een vergadering met zijn militaire staf.

In een toespraak op tv zei hij dat hij ook de volledige grens met Colombia wil sluiten, meldt BBC World News.

Verenigde Staten

Met het sluiten van de grens probeert het regime in Venezuela te verhinderen dat er humanitaire hulp het land wordt binnengebracht. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro wil samen met de Verenigde Staten humanitaire hulp voorzien.

In de grensstaat Roraima wordt daartoe een inzamelcentrum voor voedsel en medicijnen ingericht. Guaido heeft aangekondigd dat hij die goederen zaterdag zelf wil ophalen. Er wordt gevreesd voor een confrontatie met het leger.

Crisis

Maduro zegt dat er in zijn land geen nood is aan humanitaire hulp en ziet in de leveringen vanuit het buitenland een voorwendsel voor een militaire interventie.

Maandag kondigde hij wel de komst van 300 ton medicijnen uit Rusland aan. Moskou staat nog steeds achter Maduro.

Venezuela was ooit, dankzij de inkomsten uit de export van olie, het rijkste land van Zuid-Amerika, maar is de voorbije jaren in een diepe economische en politieke crisis verzeild geraakt. Er is hyperinflatie en een tekort aan basisgoederen. Honderdduizenden mensen zijn gevlucht naar de buurlanden.