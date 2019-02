Venezolaanse crisis: de EU staat erbij en kijkt ernaar

Sinds maandag is voor onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaido - en niet langer Nicolas Maduro - het enige legitieme staatshoofd van Venezuela, belast met de opdracht om nieuwe presidentsverkiezingen te organiseren. Guaido riep op 23 januari zichzelf uit tot interim-president, nadat Maduro na betwiste verkiezingen op 10 januari was beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Venezuela, ooit dankzij de inkomsten uit de export van olie het rijkste land van Zuid-Amerika, is de voorbije jaren in een diepe economische en politieke crisis verzeild geraakt.

...