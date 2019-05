De opstand van enkele soldaten was slechts een strovuurtje. Het leger blijft loyaal aan de regering. De zelfverklaarde interim-president Guaidó roept op tot een algemene staking. Welke pijlen heeft hij nog in de koker?

e Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft na de mislukte couppoging van de Venezolaanse oppositie het leger achter zijn socialistische regering geschaard. 'De Bolivaarse strijdkrachten staan voor een historische taak. Soldaten van het vaderland, het uur van de strijd is aangebroken', zei hij donderdag voor duizenden soldaten in Fort Tiuna in Caracas. 'We moeten het heilige vuur van de militaire waarden ontsteken om het imperialisme, de verraders en de putschisten op de knieën te dwingen'.

De zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó had dinsdag met enkele soldaten de al jarenlang onder huisarrest verblijvende oppositieleider Leopoldo López bevrijd. Hij slaagde er echter niet in om grotere delen van de strijdkrachten naar hem te laten overlopen en Maduro van de macht te verdrijven. Het militair bevel bleef andermaal achter het socialistische staatshoofd staan. 'We zijn hier om het vaderland te verdedigen', zei minister van Defensie Vladimir Padrino. 'We zijn trouw aan de grondwet, het Venezolaanse volk en president Nicolás Maduro'.

De soldaten salueerden en riepen: 'Altijd trouw, nooit verraad' . Maduro bedreigde de deelnemers aan de opstand met strenge gevolgen. 'Alle veiligheidstroepen zijn op zoek naar deze coupplegers, die geïsoleerd, alleen en verslagen zijn', zei het staatshoofd. 'Vroeg of laat gaan ze naar de gevangenis en zullen ze hun verraad duur betalen'.

Bij de recente protesten tegen de regering kwamen volgens het observatorium voor sociale conflicten (OVCS) twee mensen om het leven en raakten er ongeveer 230 gewond. Antiregeringsgezinden en veiligheidstroepen raakten verwikkeld in soms harde confrontaties. Demonstranten gooiden stenen en brandbommen naar de oproerpolitie, de Nationale Garde vuurde traangas en hagel af naar de oppositie.

Guaidó riep zijn aanhangers donderdag op het werk neer te leggen, wat moet leiden tot een algemene staking. Hij spoorde hen aan een blauwe armband te dragen als symbool van de oppositie. 'Als het regime denkt dat we al tot het maximum zijn gegaan, dan vergissen ze zich', zei hij. 'Onze slachtoffers zijn niet voor niets gestorven. We heroveren ons gebied en blijven op straat totdat we de vrijheid voor Venezuela hebben bereikt'.

Met zijn coup heeft Guaidó weer beweging in de recentelijk vastgelopen machtsstrijd gebracht. Het jonge parlementslid had zichzelf op 23 januari uitgeroepen tot interim-preisdent en sindsdien tevergeefs geprobeerd een machtswissel in het Zuid-Amerikaanse olieland tot stand te brengen. De VS, veel EU-lidstaten en andere landen in Latijns-Amerika hebben hem weliswaar als overgangspresident erkend, maar China, Rusland, Turkije en Cuba, Bolivië en Nicaragua blijven Maduro steunen.