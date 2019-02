Venezolaans oppositieleider Guaido: 'Met een dictator valt niet te onderhandelen'

De spanningen in Venezuela lopen hoog op. Eind januari riep parlementsvoorzitter Juan Guaido zichzelf uit tot interim-president om zo nieuwe verkiezingen te organiseren. Guiado krijgt onder meer de steun van de Verenigde Staten en tal van Europese landen. Ook de Belgische regering heeft opgeroepen om vrije verkiezingen te organiseren. Huidig president Nicolas Maduro spreekt van een staatsgreep en wil onder geen beding wijken.

Het moet gedaan zijn met bedreiging, folteringen en maffiapraktijken.

Afgelopen weekend sprak Latijns-Amerika-expert Ernesto Rodriguez Amari in een exclusief interview met Guaido over de humanitaire crisis in het land. Maar liefst 300.000 Venezolanen, onder wie veel kinderen en bejaarden, hebben dringend nood aan medicatie en voedsel.

Guaido wil een humanitaire corridor bouwen om de buitenlandse hulpgoederen tot bij de noodlijdende bevolking te krijgen. 'Ik krijg enorm veel steun van de bevolking. Het moet gedaan zijn met bedreiging, folteringen en maffiapraktijken', zegt Guaido. 'Maar liefst 700.000 vrijwilligers hebben zich geregistreerd om buitenlandse hulpgoederen onder de Venezolanen te verdelen.'

Wat als de regering Maduro het plan wil dwarsbomen? 'We zullen stappen zetten om de hulp toch bij de mensen te krijgen, met of zonder de steun van de militairen. Met een dictator valt niet te onderhandelen', klinkt het. Juan Guaido blijft ondertussen het leger oproepen om de bevolking te steunen. Als de militairen echter kiezen voor de bevelen van Maduro om alle hulp van buitenaf tegen te houden, lijkt ook Juan Guaido geweld niet te kunnen uitsluiten. 'Ik geloof in de vreedzame weg, maar we moeten realistisch zijn', zegt Guaido.