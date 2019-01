Venezolaans hooggerechtshof verklaart leiderschap van parlement ongeldig

Het parlement is de enige instelling in het land die in handen is van de oppositie, en noemde zelf onlangs de herverkiezing van president Nicolas Maduro voor een tweede termijn onwettig.

Het parlement, dat wordt voorgezeten door opposant Juan Guaido, 'heeft geen geldig leiderschap, het handelt door zichzelf autoriteit toe te eigenen. Al zijn daden zijn ongeldig', aldus magistraat Juan Jose Mendoza aan de pers.

Het hooggerechtshof, dat bestaat uit rechters die trouw zijn aan het regime van Maduro, herinnerde maandag ook aan een arrest uit 2016 waarin is opgenomen dat het parlement schuldig was aan 'minachting' voor het gerecht.

Maandag werden 27 militairen opgepakt nadat ze in opstand zouden gekomen zijn tegen president Maduro. De oppositie riep bovendien eerder op de dag op om woensdag op straat te komen om de installatie van een overgangsregering te eisen en de organisatie van vrije verkiezingen. Indien op de vraag tot mobilisatie wordt ingegaan, wordt het de eerste grote manifestatie sinds die van 2017, waarbij meer dan 100 doden vielen. Aanhangers van Maduro hebben al tegenmanifestaties aangekondigd.

Beslissingen van het parlement worden sinds 2016 systematisch geannuleerd door het hooggerechtshof. Het parlement werd sindsdien praktisch gezien vervangen door een grondwettelijke vergadering die volledig bestaat uit getrouwen van het regime. Maduro legde op 10 januari de eed af voor het hooggerechtshof, en niet voor het parlement zoals de grondwet dat voorschrijft.