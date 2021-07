Over het hele land zijn zaterdag vele tienduizenden Brazilianen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Jair Bolsonaro en diens aanpak van de coronacrisis. Een dag eerder was bekendgeraakt dat een onderzoek is geopend naar het staatshoofd wegens gesjoemel met vaccins.

'Meer dan 500.000 mensen zijn gedood door deze regering als gevolg van haar bedrieglijk beleid, haar leugens en nu dit absurde corruptieschandaal rond vaccins', zo verklaarde de 47-jarige dokter Patricia de Lima Mendes, één van de manifestanten in Rio de Janeiro.

Het is de derde keer sinds eind mei dat er wordt gemobiliseerd om het vertrek van Bolsonaro te eisen. De manifestanten laken zijn aanpak van de coronapandemie. Het virus doodde al meer dan een half miljoen mensen in het land van 212 miljoen inwoners. Enkel in de Verenigde Staten eiste de pandemie een nog grotere tol.

'Bolsonaro genocidaal', 'Dit is geen negationisme, maar corruptie', 'Ja tegen vaccins': het zijn enkele van de slogans op de protestborden tijdens de betoging in het centrum van Sao Paulo. In die metropool kwamen verscheidene tienduizenden mensen op straat. Tijdens de manifestaties waren t-shirts en rode vlaggen van vakbonden en sociale bewegingen te zien, maar vele betogers zwaaiden ook met de Braziliaanse vlag in een poging om het nationale symbool te heroveren op de aanhangers van de extreemrechtse president.

Van internet naar straatprotest

'De mensen zijn overgeschakeld van protest op internet naar straatprotest. De nieuwe eis tot afzetting en de berichten over de corruptiezaak hebben daartoe bijgedragen', meent Ana Claudia Lima, een 32-jarige sociaal assistente, die aanwezig was in Sao Paulo.

Behalve in Rio en Sao Paulo vonden ook manifestaties plaats in onder meer Brasilia, Belem, Recife en Porto Alegre.

Bolsonaro wordt ervan verdacht de ogen te hebben gesloten voor een mogelijke corruptiezaak die hem werd gemeld door een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid. In de Senaat had de ambtenaar gezegd dat hij onder 'atypische druk' was gezet om in te stemmen met de aankoop van doses van het Indiase vaccin Covaxin tegen een te hoge prijs. Vrijdag kondigde het Braziliaanse parket aan een eerste onderzoek te openen naar de aantijging van drie senatoren dat de president heeft verzaakt aan zijn plicht. 'De president heeft niets gedaan nadat hij werd gewaarschuwd over een gigantisch corruptienetwerk bij het ministerie van Volksgezondheid', fulmineerde Randolfe Rodrigues, één van de drie senatoren. Bolsonaro ontkent dat hij op de hoogte was. Meerdere oppositiepartijen hebben woensdag in het parlement een verzoek tot afzetting van de president ingediend. Dat maakt volgens experts weinig kans, maar het biedt zijn politieke tegenstanders nieuwe munitie om de president onder vuur te nemen.

