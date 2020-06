Europees president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben de Chinese president Xi Jinping en premier Li Keqiang hun "ernstige bezorgdheid" over de geplande invoering van een veiligheidswet in Hongkong overgemaakt.

'We hebben onze ernstige bezorgdheid over de voorgestelde veiligheidswet overgemaakt. We roepen China op om zijn beloften aan de bevolking van Hongkong en de internationale gemeenschap over de hoge mate van autonomie en gegarandeerde vrijheden na te komen', verklaarde Michel maandag na afloop van videoconferenties met Xi Jinping en Li Keqiang. Von der Leyen waarschuwde dat de wet 'zeer negatieve gevolgen' zou hebben. Ze wees erop dat de economische welvaart van Hongkong te danken is aan zijn autonomie.

Michel merkte op dat de helft van de Europese investeringen in China via Hongkong passeert. Zo'n 1.600 Europese bedrijven zijn actief in de metropool. 'Men moet de politieke neutraliteit van deze bedrijven respecteren', zei Michel.

Als reactie op de monsterprotesten tegen de Chinese invloed in Hongkong had het communistische regime in Peking vorige maand een nationale veiligheidswet voor Hongkong afgekondigd. De lokale democratische oppositie ziet de wet als een middel om hen te muilkorven.

Het is nog niet duidelijk wanneer de wet in werking zou treden. 'We hebben erop aangedrongen om de wet te herzien. Natuurlijk hadden zij een ander standpunt', besloot von der Leyen.

