Veiligheidsraad houdt Syrische grensovergang voor humanitaire hulp zes maanden langer open

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag een belangrijk mechanisme om hulp tot bij ongeveer vier miljoen mensen te krijgen in het door oorlog verscheurde Syrië met zes maanden verlengd. Het is Rusland dat de duurtijd van zes maanden afdwong, verschillende andere partners wilden een jaar.

Het gaat om het hulpmechanisme aan de grensovergang van Bab al-Hawa, op de grens tussen Syrië en Turkije. Het mechanisme werd in 2014 in het leven geroepen. De stap kwam er nadat hulporganisaties hadden gewaarschuwd dat de humanitaire crisis in Syrië zou verergeren zonder verlenging van de resolutie, die dinsdag afloopt.

Het mechanisme zorgt ervoor dat VN-hulp via Turkije wordt geleverd aan Syrische regio’s die niet door de regering worden gecontroleerd. De steun is in het verleden meermaals verlengd.