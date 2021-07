De Haïtiaanse nationale politie heeft de veiligheidscoördinator van de vermoorde president Jovenel Moïse opgepakt. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het complot dat leidde tot de dood van de president.

Het gaat om Jean Laguel Civil, die intussen opgesloten is in de gevangenis van Delmas, een stad die grenst aan Port-au-Prince. 'Ik bevestig dat de heer Laguel Civil maandag door de politie is gearresteerd als onderdeel van het onderzoek naar de moord op de president', aldus een politiewoordvoerder.

Verder werd maandag ook een opsporingsbericht verspreid voor Wendelle Coq Thélot, een rechter bij het Hof van Cassatie. Die werd recentelijk met pensioen gestuurd door Moïse.

De premier en waarnemend president van Haïti, Ariel Henry, heeft beloofd de moordenaars van Jovenel Moïse voor het gerecht te brengen. De Haïtiaanse politie heeft tot nu toe ongeveer 20 Colombiaanse huurlingen gearresteerd en beweert een complot te hebben ontdekt dat is georganiseerd door een groep Haïtianen met buitenlandse banden.

