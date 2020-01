Veertig regeringssoldaten in Jemen gedood bij raketaanval

Minstens veertig regeringssoldaten zijn in Jemen omgekomen bij een raketaanval op een trainingskamp in de provincie Marib. Dat meldt het leger. Zeker vijftig anderen raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist maar vermoed wordt dat de Houthi-rebellen gesteund door Iran erachter zitten.

Jemenieten in een kamp voor intern ontheemden dichtbij hoofdstad Sanaa, 15 januari 2020 © Reuters