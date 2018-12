Veertig radicale islamisten gedood na aanslag op toeristen in Egypte

Vrijdag kwamen vier mensen om bij een aanslag in de buurt van de piramides van Gizeh: drie Vietnamese toeristen en hun Egyptische gids. Elf anderen raakten gewond: naast de buschauffeur verschillende vakantiegangers.

De veiligheidsdiensten traden op tegen 'drie terroristische schuilplaatsen' in Gizeh en op het Sinaï-schiereiland. In Gizeh werden dertig mensen omgebracht, aldus het ministerie. Volgens Binnenlandse Zaken waren de 'terroristische elementen' van plan een reeks aanslagen uit te voeren op staatsinstellingen, toeristische faciliteiten, veiligheidsdiensten en kerken. De politie nam grote hoeveelheden wapens, explosieven en substanties voor het maken van explosieven in beslag.

Wanneer de operaties gebeurden, maakte het ministerie niet duidelijk, maar volgens regimekrant al-Ahram vonden de invallen zaterdagochtend plaats. De Egyptische autoriteiten gebruiken de term 'terroristen' om te verwijzen naar radicale islamisten.

Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken ontplofte de bom vrijdag iets na 18 uur plaatselijke tijd naast een drukke weg in de buurt van de piramides.

Aanvallen op toeristen en terroristische aanslagen blijven vakantieland Egypte plagen. De reissector heeft daar ernstig onder te lijden. De toeristenaantallen daalden sterk na de Arabische Lente in 2011, al herstelden ze sindsdien licht. Vooral op het Sinaï-schiereiland zijn er regelmatig incidenten. Maar ook in hoofdstad Caïro of in andere delen van het land komen aanslagen voor.