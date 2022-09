Veertig partijen nemen in november deel aan Israëlische parlementsverkiezingen

Er zullen in totaal veertig partijen deelnemen aan de Israëlische parlementsverkiezingen die plaatsvinden op 1 november. Het gaat om de vijfde stembusgang op amper drieënhalf jaar tijd. Het centrale kiescomité van Israël heeft donderdag de registratie van de verschillende kandidatenlijsten afgesloten.

De Israëlische regering is in juni gevallen. Premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid hebben toen beslist het parlement, de Knesset, te ontbinden en vervroegde verkiezingen te organiseren. Tot die nieuwe verkiezingen neemt Lapid de functie van eerste minister over van Bennett.

De fragiele en bonte coalitie met acht partijen onder leiding van Bennett zat nog maar sinds vorig jaar in het zadel. Daarmee kwam er toen ook een einde aan twaalf jaar Benjamin Netanyahu en zijn rechtse Likoedpartij. Diezelfde Netanyahu, die werd aangeklaagd voor onder meer corruptie, streeft nu naar een comeback.

Volgens de opiniepeilingen zou het een spannende stembusslag kunnen worden. Likoed zou daarbij opnieuw de grootste partij van het parlement kunnen worden, terwijl de partij van Lapid op de tweede plek zou eindigen. De centrumrechtse partij voor Nationale Eenheid van minister van Defensie Benny Gantz zou volgens de peiling op de derde plaats komen.