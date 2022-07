Veertien doden bij crash van legerhelikopter in Mexico

In Mexico zijn vrijdag veertien mensen om het leven gekomen nadat een helikopter van de marine neerstortte. Dat gebeurde in de staat Sinaloa, in het noordwesten van het land.

‘Een Black Hawk helikopter was betrokken bij een ongeval, waarvan de oorzaak op dit moment onbekend is’, liet de marine in een verklaring weten. ‘Aan boord van het toestel bevonden zich vijftien personen, waarvan er veertien helaas om het leven zijn gekomen’, klonk het. Het overlevende slachtoffer kreeg medische verzorging.

Volgens de marine crashte de helikopter tijdens een missie. Het ongeval houdt geen verband met de operatie waarbij de beruchte drugsbaron Rafael Caro Quintero vrijdag in Sinaloa werd gearresteerd, aldus nog dezelfde bron.