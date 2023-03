Vaticaan sluit ambassade in Nicaragua na veroordeling bisschop

Het Vaticaan heeft zijn diplomatieke vertegenwoordiging in Nicaragua gesloten. Vrijdag verliet de laatste vertegenwoordiger van de Heilige Stoel de nuntiatuur in Managua, zo meldde het nieuwsportaal Vatican News zaterdag. Monsignore Marcel Diouf is naar Costa Rica verhuisd.

De autoritaire president van Nicaragua, Daniel Ortega, eiste onlangs de sluiting van de nuntiatuur. Begin 2022 was de nuntius van het Vaticaan al het land uitgewezen. Op de achtergrond van de escalatie in de diplomarieke betrekkingen met het Vaticaan speelt de kritiek die de Katholieke Kerk sinds 2018 op de linkse regering van Ortega geeft. Terwijl veel opposanten in Nicaragua om het leven worden gebracht, zoeken anderen hun toevlucht tot kerken. Ortega bestempelt vertegenwoordigers van de Kerk daarom als terroristen. Ook tientallen priesters werden opgepakt of zijn naar het buitenland gevlucht.

Een bisschop, Rolando Álvarez, werd in februari tot een gevangenisstraf van 26 jaar veroordeeld wegens ongehoorzaamheid, ondergraving van de nationale integriteit en andere delicten. Critici spraken van een puur politiek gemotiveerd proces.

Wegens de uitholling van de democratie en de burgerrechten onder Ortega hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie al meermaals sancties tegen de leiding van het land en de entourage van de president genomen.