Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan, wil dat het Internationaal Gerechtshof zich uitspreekt over de gevolgen van de klimaatopwarming. Het start daarvoor een campagne.

Vanuatu hoopt dat het Internationaal Gerechtshof, het hoogste gerechtelijke orgaan binnen de VN, een juridisch advies verstrekt over de klimaatproblematiek. Zelf kan de regering van Vanuatu dat niet forceren, maar ze hoopt dat andere landen het voorstel steunen op de volgende algemene vergadering van de VN, in september 2022. Een advies van het Gerechtshof is niet bindend, maar de regering van de eilandenstaat hoopt dat het kan bijdragen tot de ontwikkeling van internationale klimaatwetgeving. De eilandengroep met 300.000 inwoners ziet de gevolgen van de klimaatopwarming. Het kreeg de laatste vijf jaren twee cyclonen van de hoogste categorie te verwerken en wordt bedreigd door de stijgende zeespeigel.