Van terrorisme verdachte Belg opgepakt in Roemenië

Op de luchthaven van Boekarest is vrijdag de van terrorisme verdachte 58-jarige Mohammad Bazzi opgepakt, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man, die zowel een Belgisch als een Libanees paspoort heeft, zou de sjiitische Libanese beweging Hezbollah financieel hebben gesteund. De Amerikanen loofden tot 10 miljoen dollar uit voor de tip die zou leiden tot zijn arrestatie.

Openbaar aanklager Breon Peace meldt dat Bazzi bij aankomst op de luchthaven in de Roemeense hoofdstad werd gearresteerd. ‘Hij dacht dat hij in het geheim honderdduizenden dollars van de Verenigde Staten naar Libanon kon sluizen’, aldus Peace. Het zou gaan om geld dat Bazzi in België, Libanon, Irak en West-Afrika verdiende. De bedrijven waar hij dat mee deed werden vijf jaar geleden door de VS al toegevoegd aan een sanctielijst.

Hezbollah is een politieke partij en militante beweging in Libanon die steun krijgt van Iran. Een groot deel van de internationale gemeenschap ziet Hezbollah als een terroristische organisatie. Bazzi wordt uitgeleverd aan de VS en riskeert daar volgens Peace tientallen jaren gevangenisstraf.