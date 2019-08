De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is vrijdagavond dood teruggevonden in zijn cel. Dat melden Amerikaanse politiebronnen zaterdag aan Amerikaanse media. Epstein zou volgend jaar terecht moeten staan omdat hij tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida seksueel misbruikt zou hebben.

De New York Times schrijft, op basis van officiële bronnen die anoniem willen blijven, dat de miljardair zichzelf heeft opgehangen in zijn cel en dat zijn lichaam om 7.30 uur plaatselijke tijd werd gevonden. Drie weken geleden werd Jeffrey Epstein al eens teruggevonden in zijn cel met verwondingen aan de hals. Hij stond al onder strengere bewaking vanwege die eerdere zelfmoordpoging.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigde Epstein ervan tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Epstein pleitte onschuldig, maar riskeerde tot 45 jaar cel.

Over Epstein deden in de Verenigde Staten al veel langer verhalen de ronde, maar het is pas recent dat de zaak weer onder de aandacht kwam. Begin juli werd hij formeel aangeklaagd. Vrijdag nog werd een nieuwe lading van eerder verzegelde juridische documenten openbaar gemaakt. Daarin stonden nieuwe, verontrustende details over wat zich afspeelde in Epsteins huizen.

De affaire-Epstein dwong de voormalige Amerikaanse minister van Werk Alexander Acosta tot ontslag. Meer dan tien jaar geleden stemde hij als toenmalig openbaar aanklager in Florida toe met een omstreden schikking, waardoor Epstein gespaard bleef van een federaal proces en een relatief lichte straf kreeg. Acosta nam twee weken geleden ontslag uit de regering van president Donald Trump. Ondertussen doken ook al beelden op waarin Trump heel vrienschappelijk omgaat met Epstein.