De Spaanse ex-koning Juan Carlos I heeft aan zijn zoon, koning Felipe VI, laten weten dat hij uit Spanje vertrekt. Hij verlaat het land vanwege de 'publieke weerklank' die de berichten over een smeergeldaffaire hebben uitgelokt, klinkt het in een brief aan koning Felipe.

'Majesteit, dierbare Felipe, met hetzelfde plichtsgevoel tegenover Spanje dat mijn koningschap geïnspireerd heeft, en vanwege de publieke weerklank die bepaalde gebeurtenissen uit mijn privéverleden hebben teweeggebracht, wil ik u helpen om uw functie in alle rust en kalmte uit te oefenen, zoals uw grote verantwoordelijkheid dat vereist. Mijn nalatenschap, en mijn eigen waardigheid als persoon, vragen dat ook van mij', schrijft de 82-jarige Juan Carlos in de brief.

'Een jaar geleden gaf ik aan dat ik mijn institutionele activiteiten wou stopzetten. Vandaag, ingegeven door de overtuiging dat ik zo de beste dienst bewijs aan de Spanjaarden, aan zijn instellingen en aan u als koning, maak ik mijn weloverwogen beslissing over om Spanje nu te verlaten. Een beslissing die ik neem met gemengde gevoelens, maar ook met grote sereniteit. Ik was veertig jaar lang koning van Spanje en al die tijd heb ik het beste voorgehad met Spanje en met de Kroon', schreef Juan Carlos in de brief.

Smeergeld

Het koningshuis citeert de brief in een persbericht. In datzelfde persbericht aanvaardt koning Felipe VI het vertrek van zijn vader en dankt hij hem voor zijn beslissing.

Juan Carlos is verwikkeld in een schandaal waarbij vermoedelijk smeergeld is betaald bij de bouw van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië door een Spaans consortium. Het Hooggerechtshof in Madrid leidde op 8 juni een onderzoek in tegen Juan Carlos. (Belga)

