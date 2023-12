VAE schrappen ‘uitstap uit fossiele brandstoffen’ uit samenvatting van eerste dagen

In de samenvatting van de eerste dagen van COP28, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) die donderdag van start is gegaan in Dubai, spreken Verenigde Arabische Emiraten (VAE), het voorzitterschap van COP28, niet langer van een uitstap uit fossiele brandstoffen, maar van een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. De VAE maken in de tekst ook geen vermelding van de tientallen toespraken van wereldleiders die wel nadrukkelijk om een uitstap gevraagd hebben.

Op 1 en 2 december zijn 176 staatshoofden, regeringsleiders en internationale leiders samengekomen op de World Climate Action Summit (WCAS) om hun klimaatplannen toe te lichten. Daarvan hebben de VAE nu een samenvatting gepubliceerd, in door hen gekozen bewoordingen.

‘De leiders benadrukken ook de mogelijkheden om de uitstoot in elke sector te beperken en om de technologische innovatie te versnellen om de scope 3-emissies aan te pakken, evenals de geleidelijke vermindering van fossiele brandstoffen ter ondersteuning van een overgang die consistent is met het beperken van de opwarming tot 1,5 graad Celsius’, staat te lezen in de samenvatting.

Het gaat dus om de ‘vermindering van fossiele brandstoffen’, waar in de eerste versie van de eindtekst nog sprake was van de ‘vermindering van of uitstap uit fossiele brandstoffen’.

In de samenvatting ontbreken tevens de tientallen toespraken van wereldleiders die wel nadrukkelijk vragen om een uitstap uit fossiele brandstoffen. Tijdens de openingsceremonie donderdag riep VN-klimaatchef Simon Stiell nog op tot een ‘definitief afscheid’.

Sultan al-Jaber, voorzitter van COP28 en CEO van het staatsoliebedrijf Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), beweerde zondag nog dat er ‘geen wetenschap’ zit achter de pleidooien om af te stappen van fossiele brandstoffen. Met die uitspraak haalde hij zich heel wat kritiek op de hals. Inmiddels is hij daarop terug gekomen. Zijn opmerking zou ‘verkeerd geïnterpreteerd’ zijn.