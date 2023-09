Vader van Mahsa Amini kort opgepakt 1 jaar na haar dood

In Iran is de vader van Mahsa Amini zaterdag opgepakt nu het 1 jaar geleden is dat de 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw om het leven kwam na haar arrestatie door de zedenpolitie. Dat melden mensenrechtenactivisten. Hij werd later weer vrijgelaten.

De man verliet zaterdag zijn huis in West-Iran toen de Revolutionaire Garde hem inrekende, meldde de in Noorwegen gevestigde Koerdische mensenrenchtenorganisatie Hengaw via Telegram. Volgens de in Parijs gevestigde organisatie Kurdistan Human Rights Network werd de man kort na zijn arrestatie weer naar huis gebracht, klonk het op X, het vroegere Twitter.

De autoriteiten zouden gedreigd hebben om niet in het openbaar stil te staan bij de dood van zijn dochter. Er was geen bevestiging van het nieuws door de autoriteiten van de streng religieuze sjiitische theocratie. De staatsgecontroleerde media spraken van foutieve informatie. Persbureau Irna meldde bijvoorbeeld op basis van bronnen dat hij thuis was.

Zaterdag is het exact 1 jaar geleden dat Masha Amini om het leven kwam na haar arrestatie. De zedenpolitie had de vrouw opgepakt omdat ze haar hoofddoek verkeerd gedragen zou hebben. Ze belandde in een coma en stierf uiteindelijk in het ziekenhuis. De dood van de vrouw bracht een protestgolf op gang in heel het land, de grootste volksprotesten in tientallen jaren.

De ouders van Amini trokken na het overlijden al snel het officiële relaas dat ze stierf aan een ernstige ziekte in twijfel. Ze gaven vele interviews aan lokale en internationale media, waardoor ze in conflict kwamen met het bewind in Teheran. De Iraanse autoriteiten hebben alvast strenge veiligheidsmaatregelen genomen uit vrees voor protesten.