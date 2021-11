Het woord 'vaccin' is maandag door het Amerikaanse toonaangevende woordenboek Merriam-Webster verkozen tot woord van het jaar 2021. Een keuze die onder andere te maken heeft met het feit dat het woord zowel symbool staat voor een belangrijke remedie in de strijd tegen het coronavirus als voor verdeeldheid onder de bevolking en politiek gehakketak.

'Het gebeurt maar zelden dat er woorden zijn die op zo korte tijd zoveel dingen uitdrukken', verklaren de mensen achter het woordenboek hun keuze. Het woord vaccin gaat om veel meer dan alleen het geneeskundige aspect, luidt de redenering. 'Voor heel wat mensen stond het symbool voor de mogelijkheid om terug te keren naar het leven van voor de pandemie. Maar het woord stond ook centraal in discussies over persoonlijke keuze, politieke kleur, beroepsvoorschriften, veiligheid op school en ongelijkheid op vlak van gezondheidszorg', aldus Merriam-Webster.

Nadat het nieuwe coronavirus in de winter van 2019 voor het eerst opdook in China, begon de wereldwijde zoektocht naar een afdoende behandeling voor covid-19. Aan hoge snelheid werden toen vaccins ontwikkeld en getest die gebruikmaken van de nieuwe mRNA-technologie. In de Verenigde Staten konden de eerste dosissen in december 2020 aan de bevolking worden toegediend, waarna een grootschalige vaccinatiecampagne volgde.

Tussen 2020 en 2021 steeg het aantal online zoekopdrachten naar het woord 'vaccin' met een niet onaardige 601 procent. Over een periode van twee jaar (2019-2021) gaat het om een stijging met maar liefst 1.048 procent. Het woord is afgeleid van het Latijnse 'vacca', wat koe betekent. De reden hiervoor is dat het vaccin tegen de koepokken bekendstaat als het eerste vaccin dat werd ontwikkeld.

Enkele andere van de populairste zoektermen in 2021 zijn het woord 'insurrection' (opstand) naar aanleiding van de gewelddadige aanval op het Amerikaanse Congres op 6 januari, de naam van de NASA-Marsrobotjeep Perseverance (volharding) en de term 'woke' (wakker) die verwijst naar een groter bewustzijn van maatschappelijke misstanden in de samenleving.

