Minder dan 24 uur nadat ze voorgedragen werd als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie, is Ursula von der Leyen in het Europees Parlement in Straatsburg neergestreken.

Ze begint er een ronde langs de verschillende fracties, in een poging minstens 376 parlementsleden ervan te overtuigen haar voordracht goed te keuren. Dat is allesbehalve een evidentie.

De benoeming van von der Leyen maakt deel uit van het politieke akkoord dat de Europese leiders dinsdag sloten. Met de partijgenote van bondskanselier Angela Merkel krijgt de Europese Volkspartij het voorzitterschap van de Commissie, terwijl de liberalen met Charles Michel de voorzitter van de Europese Raad leveren en de sociaaldemocraten met Josep Borrell de Hoge Vertegenwoordiger. De nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, is eveneens van EVP-signatuur. Ook spraken de christendemocraten met de sociaaldemocraten af het voorzitterschap van het Europees Parlement onder elkaar te verdelen.

Met de verkiezing van de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli als parlementsvoorzitter werd woensdagochtend alvast dat deel van het akkoord gehonoreerd. Bij de EVP wordt ervan uitgegaan dat de sociaaldemocraten alle gemaakte afspraken zullen nakomen, maar in het parlement kan de S&D-fractie op zijn minst verdeeld genoemd worden. Zo blikt Kathleen Van Brempt (SP.A) op de voordrachten voor de verschillende topjobs terug als 'een zwarte dag voor de Europese democratie'. Ze vindt dat het politieke akkoord 'geen respect voor de Europese democratie toont en vooral duidelijkheid mist over waar men heen wil met de Europese Unie'.

Van Brempt vreest dat een Commissie met von der Leyen aan het hoofd te weinig ambitie aan de dag zal leggen. 'Het is immers bekend dat de EVP noch op het vlak van klimaat, noch op het vlak van sociaal of fiscaal beleid een progressieve koers wil varen.' Van Brempt zegt niet dat ze over twee weken hoe dan ook tegen von der Leyen zal stemmen, maar maakt wel duidelijk dat 'enkel een Europese Commissie die een progressieve agenda op tafel legt op onze steun kan rekenen'.

Von der Leyen zelf zal alle zeilen moeten bijzetten om de vereiste meerderheid te halen om benoemd te raken. Ze was woensdagmiddag aanwezig op een vergadering van de EVP-fractie, maar zal de komende dagen en weken wellicht alle groepen ontmoeten. Om zich van de nodige steun te verzekeren, zal ze ook buiten de drie grote families stemmen moeten zien te ronselen. Bij de conservatieve ECR bijvoorbeeld, waar kersvers Europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA) woensdag al zei dat zijn steun zal afhangen van von der Leyens concrete programma. 'Ze is een eurofederaliste die pleit voor meer bevoegdheden voor de Europese Unie. Wij willen dat alleen als het een meerwaarde biedt.'

De groene fractie zal hoogstwaarschijnlijk tegen von der Leyen stemmen. 'We hebben een ontmoeting met haar, maar voor we haar kunnen steunen, zal er toch een mirakel nodig zijn', zei een hooggeplaatste bron binnen de fractie woensdag. 'En daar geloof ik niet in.'

De liberalen van Renew Europe willen zich wel achter de Duitse scharen, maar verwachten wel dat ze met haar programma de fractie komt overtuigen. Als alles volgens schema verloopt, stemt het Europees Parlement in de week van 15 juli over de voordracht van von der Leyen, tijdens de volgende plenaire vergadering in Straatsburg.