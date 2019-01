Unicef vraagt meer dan 3 miljard euro voor wereldwijde humanitaire hulp

'Miljoenen kinderen in conflict- of rampgebieden ondergaan gruwelijke niveaus van geweld, angst en trauma', zegt Unicef-directeur Henrietta Fore bij de publicatie van het rapport Humanitarian Action for Children 2019. 'Als kinderen geen veilige plaats hebben om te spelen, als ze niet met hun familie kunnen worden herenigd, als ze geen psychosociale ondersteuning krijgen, zullen ze niet genezen van de ongeziene littekens van oorlog.'

Unicef schat dat meer dan 34 miljoen kinderen die in conflict- of rampgebieden leven, geen toegang hebben tot bescherming. Onder hen 6,6 miljoen kinderen in Jemen, 5,5 miljoen in Syrië en 4 miljoen in Congo.

Vooral voor de Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Egypte, Jordanië, Libanon, Irak en Turkije (796 miljoen euro) is volgens de organisatie extra geld nodig. In de oproep wordt ook financiële steun gevraagd voor de kinderen in Jemen (478 miljoen euro), Congo (287 miljoen euro), Syrië zelf (282 miljoen euro) en Zuid-Soedan (158 miljoen).

Het kinderrechtenfonds zegt dat de mogelijkheid om kinderen te helpen ernstig gehinderd wordt door beperkingen op financieel vlak.

In Congo ontving Unicef vorig jaar bijvoorbeeld slechts een derde van de 18 miljoen euro die nodig was voor programma's voor kinderbescherming. In Syrië was er een tekort van ongeveer een vijfde van de financiële noden.