Syrische kinderen worstelen nog steeds erg met fysieke en psychologische gevolgen van meer dan tien jaar oorlog, zo waarschuwt VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

"Sinds het begin van de oorlog zijn in Syrië bijna vijf miljoen kinderen geboren", aldus Unicef. "Zij hebben niets anders gekend dan oorlog en geweld. In veel delen van Syrië blijven ze dag na dag leven in angst." Dat laat tekenen achter, waarschuwt de kinderrechtenorganisatie.

"Het afgelopen jaar ondervond een derde van de kinderen in Syrië ernstige psychologische klachten, zoals angststoornissen, depressie, vermoeidheid of slaapproblemen", zo klinkt het.

"Vorig jaar werden zo'n 900 kinderen in Syrië gedood of verwond. Dat brengt het totale aantal gedode en gewonde kinderen sinds het begin van de oorlog op bijna 13.000", zegt Unicef nog.

Op 15 maart 2011 begonnen vreedzame demonstraties tegen de Syrische regering onder leiding van president Bashar al-Assad. Overheidstroepen onderdrukten het protest met buitensporig geweld, wat leidde tot het begin van een burgeroorlog die tot op vandaag voortduurt.

