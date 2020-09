Unicef waarschuwt dat de COVID-19-pandemie decennia van vooruitgang in de strijd tegen kindersterfte ongedaan kan maken.

De reden is de verstoring van de gezondheidsdiensten. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties vraagt daarom dringende investeringen om de verstoorde gezondheidssystemen en -diensten weer op gang te brengen.

Uit een enquête in 77 landen blijkt dat 68 procent van de landen enige verstoring van de gezondheidscontroles voor kinderen en vaccinatiediensten meldde. Zo is er minder controle op de gezondheid van zwangere vrouwen en baby's, wordt er te weinig gevaccineerd en is er minder aandacht voor pre- en postnatale zorg. Bovendien hebben veel gezinnen schrik om het coronavirus op te lopen tijdens een doktersbezoek en blijven ze daarom thuis. De problemen zijn het grootst in Afghanistan, Bolivia, Kameroen, Libië, Madagaskar, Pakistan, Soedan en Jemen.

Uit cijfers van Unicef en de WHO blijkt dat in 2019 het aantal sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar gedaald is tot 5,2 miljoen, het laagste niveau ooit. In 1990 waren er nog 12,5 miljoen kindersterftes. Maar door de coronacrisis zouden dagelijks bijna 6.000 extra kinderen kunnen overlijden.

Unicef roept dan ook om dringend actie te ondernemen en te investeren in bevallingsdiensten en pre- en postnatale zorg voor moeders en baby's. Daarnaast wil de organisatie meer geschoolde gezondheidswerkers om voor moeder en kind te zorgen bij de geboorte. Unicef hamert ook op een goede samenwerking met de ouders om hun angsten op infectie weg te nemen en hen gerust te stellen.

'De wereldwijde gemeenschap is te ver gekomen in het elimineren van vermijdbare kindersterfte om dit alles teniet te laten doen door COVID-19' zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef. 'Als kinderen en moeders de toegang tot gezondheidsdiensten wordt geweigerd en als vrouwen bang zijn om in het ziekenhuis te bevallen uit angst voor infectie, riskeren miljoenen kinderen onder de vijf jaar, vooral pasgeborenen, te overlijden.'

