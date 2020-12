Unicef heeft donderdag een noodoproep gelanceerd om meer dan 190 miljoen kinderen in 149 landen te helpen. Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) vraagt 6,4 miljard dollar (5,2 miljard euro) om hen te bereiken met essentiële ondersteuning.

Miljoenen kinderen kampen met ondervoeding, moeten gevaccineerd worden of hebben geen toegang tot veilig drinkwater en persoonlijke hygiëne.

Als een pandemie samenvalt met conflicten, klimaatverandering, rampspoed en ontheemding kunnen volgens Unicef de gevolgen voor kinderen rampzalig zijn. 'We worden geconfronteerd met een noodsituatie op het vlak van kinderrechten, waarbij covid-19 en andere crises samenkomen om kinderen hun gezondheid en welzijn te ontnemen', zegt Henrietta Fore, algemeen directeur van Unicef.

'Deze ongekende situatie vereist een vergelijkbare ongekende reactie. We dringen er bij onze donateurs op aan zich bij ons aan te sluiten, zodat we samen alle kinderen kunnen helpen deze donkere tijden door te komen.' De covid-19-pandemie blijft volgens Fore grote schade aanrichten aan de levens van kinderen, met name de meest kwetsbaren. Routinematige vaccinatiediensten voor kinderen zijn in meer dan 60 landen verstoord, terwijl bijna een kwart miljard studenten wereldwijd nog steeds worden getroffen door covid-19-schoolsluitingen.

Economische instabiliteit verstoort essentiële diensten, maakt het voor gezinnen moeilijker om rond te komen en vergroot het risico op huiselijk en gendergerelateerd geweld. Ondertussen zijn er in 2020 nieuwe humanitaire crises ontstaan. Door het conflict in de Tigray-regio van Ethiopië hebben 2,8 miljoen mensen dringend hulp nodig. In de provincie Cabo Delgado in Mozambique zijn meer dan 425.000 mensen, onder wie 191.000 kinderen, ontheemd.

Het aantal meldingen van moorden, ontvoeringen, rekrutering en het gebruik van kinderen als soldaten neemt toe. Bovendien verwoestten stormen kwetsbare gemeenschappen in Midden-Amerika en Oost-Azië (de Filipijnen, Vietnam en Cambodja), waarbij respectievelijk 2,6 miljoen en 13,4 miljoen kinderen werden getroffen. Tegelijkertijd heeft de pandemie de langdurige noodsituaties in landen als Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, de Democratische Republiek Congo, Libië, Zuid-Soedan, Oekraïne en Venezuela verergerd. Unicef wil heel wat bereiken, zoals 149 miljoen vrouwen en meisjes en 7,4 miljoen kinderen met een handicap bijstaan.

Voorts moeten 6,3 miljoen kinderen behandeld worden tegen acute ondervoeding en 27,4 miljoen kinderen gevaccineerd worden tegen mazelen. Nog eens 45 miljoen mensen moeten toegang krijgen tot veilig drinkwater en persoonlijke hygiëne en zo'n 19,2 miljoen kinderen en zorgverleners moeten toegang krijgen tot geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning.

