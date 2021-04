Wereldwijd wordt het onderwijs van ruim 897 miljoen schoolkinderen momenteel nog verstoord. Dat zeggen VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de EU in een nieuwe campagne. Ze pleiten ervoor scholen zo veel mogelijk open te houden.

Met een ogenschijnlijk ludiek filmpje waarmee ze 100 miljoen mensen hopen te bereiken via sociale media, willen Unicef en de EU benadrukken hoe belangrijk het is om prioriteit te geven aan het onderwijs tijdens de coronacrisis.

Het filmpje geeft 'Vijf manieren om je kinderen hun huiswerk te laten maken' en toont de moeilijkheden waarmee kinderen wereldwijd te maken krijgen als ze onderwijs proberen te volgen. Afstandsonderwijs is voor veel kinderen erg uitdagend, is de boodschap.

'We staan voor een regelrechte noodsituatie in het onderwijs', zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. 'Onze boodschap is duidelijk: overheden mogen kosten noch moeite sparen om scholen open te houden of met voorrang te heropenen.'

Ook Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, zit op die lijn. 'Veel te veel kinderen leven tegenwoordig in omstandigheden die een rem zijn voor het onderricht dat ze verdienen. De pandemie heeft de gapende kloof nog groter gemaakt', zegt hij.

