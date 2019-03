Unicef: 'Bijna miljoen kinderen getroffen door cycloon Idai in Mozambique'

'We zijn in een race om kinderen in deze ramp te helpen en (te) beschermen', zei directeur Henrietta Fore van de VN-Kinderrechtenorganisatie vanuit het zwaar getroffen Beira.

'De situatie zal erger worden voor het beter wordt', zei Fore. 'Hulporganisaties kunnen nauwelijks de schaal van de ravage overzien. Hele dorpen staan onder water, gebouwen zijn verwoest, scholen en klinieken kapot. Terwijl de reddingsoperaties doorgaan, is het ook van levensbelang dat maatregelen worden getroffen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan, om te voorkomen dat deze ramp uitmondt in een catastrofe.'

Unicef is naar eigen zeggen bevreesd dat gevaarlijke ziektes als cholera, malaria en diarree uitbreken.

De organisatie is ook bezorgd om kinderen die tengevolge van het natuurgeweld wees zijn geworden. 'Voor de kinderen die getroffen zijn door cycloon Idai is het van groot belang dat ze toegang krijgen tot gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ook is het van belang dat ze herstellen van de trauma's door de ramp', zegt Unicef.

Volgens een nieuwe balans heeft het natuurgeweld aan 417 mensen het leven gekost. Dat heeft minister van Leefmilieu Celso Correia meegedeeld. Daarnaast zijn er 1.528 gewonden. De getroffen zone is 3.000 vierkante km groot. In Mozambique en buurland Zimbabwe samen heeft Idai aan minstens 676 mensen het leven gekost.

Unicef beklemtoont dat vele gebieden nog niet zijn doorzocht en vreest dat de balans nog erger zal worden.