Eén op de acht landen spendeert meer aan schulden dan aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid samen. Dat blijkt uit een rapport dat Unicef dinsdag heeft gepubliceerd. De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde naties pleit voor een internationaal systeem voor schuldverlichting.

In het rapport met de titel 'Covid-19 en de dreigende schuldencrisis' becijfert Unicef dat 25 landen ter wereld, waarvan het grootste deel al te kampen heeft met armoede en schaarste, in 2019 een groter deel van de overheidsuitgaven besteedden aan het aflossen van schulden dan aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid samen.

Voor de coronapandemie spendeerden landen met de hoogste schuldenlast, waaronder Gambia, Haïti, Zuid-Soedan en Tsjaad, voor elke Amerikaanse dollar die aan essentiële sociale diensten werd toegewezen minstens drie dollar aan schulden.

Een kwart van de lage- en middeninkomenslanden, waar 200 miljoen kinderen wonen, heeft een hoge schuldenlast of loopt het risico om er een op te bouwen. Als gevolg van covid-19 en de schuldenlast, ziet Unicef nu al een daling van de onderwijsbudgetten. 'De pandemie heeft geleid tot een wereldwijde onderwijsramp', luidt het in het persbericht. 'Die moet dringend worden aangepakt zodat covid-19 geen verloren generatie creëert.'

Alomvattende schuldverlichting en herstructurering zijn van essentieel belang voor een inclusief, duurzaam en kindvriendelijk herstel, meent de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. 'Het is van cruciaal belang een nieuw internationaal systeem voor schuldherstructurering aan te nemen', klinkt het. 'De voornaamste pijlers daarvan zijn aangepaste steun aan arme landen met een zware schuldenlast, grotere transparantie van schulden (als onderdeel van nationale begrotingsprocessen) en gecoördineerde actie door schuldeisers.'

