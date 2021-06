Huidig premier van Armenië Nikol Pasjinjan heeft zondagavond de overwinning opgeëist van de vervroegde parlementsverkiezingen in het land.

Op basis van eerste gedeeltelijke resultaten blijkt zijn partij een ruime voorsprong te hebben. De partij van Pasjinjan haalde 59 procent van de stemmen binnen, die van zijn belangrijkste rivaal, ex-president Robert Kotsjarian, bijna 19 procent, zo blijkt uit de eerste resultaten die door de centrale kiescommissie bekendgemaakt werden.

Anti-corruptie en verloren oorlog

De verkiezingen stonden zo goed als uitsluitend in het teken van de vorig najaar verloren oorlog tegen aartsvijand Azerbeidzjan, om Nagorno-Karabach. Pasjinjan hoopte door vervroegde verkiezingen uit te schrijven een stevig mandaat te krijgen van de kiezer, na straatprotest over de verloren oorlog. De fluwelen revolutie bracht Pasjinjan in het voorjaar van 2018 aan de macht, dankzij zijn belofte om de gecorrumpeerde elites die de leiding hadden in deze kleine Kaukasusstaat te verjagen. Zijn populariteit kreeg echter een forse knauw door de mislukking van de laatste oorlog om Nagorno-Karabach. Een staakt-het-vuren maakte een einde aan zes weken van gevechten, die bijna 6000 mensenlevens eisten.

Protesten

Jerevan moest echter instemmen met het verlies van delen van de betwiste regio die het al een dertigtal jaar controleerde.

In verschillende steden kwamen woedende Armeniërs daarom op straat om het ontslag van Pasjinjan te eisen. Uiteindelijk besliste de premier om vervroegde verkiezingen te organiseren.

