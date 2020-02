De publicatie van de resultaten van de eerste voorverkiezing bij de Democratische partij in Iowa zullen pas in de loop van dinsdag (plaatselijke tijd) bekendgemaakt worden. Dat laat de partij weten.

'De integriteit van de resultaten staat voorop', stelt de partij in een mededeling aan lokale media waaronder zenders ABC en CNN. Volgens die laatste zender zullen de uitslagen pas bekendgemaakt worden in de loop van dinsdag (Amerikaanse tijd), dat betekent nog late dinsdagnamiddag Belgische tijd.

Het uitstel komt niet doordat het systeem werd gehackt of door een buitenlandse inmenging, maar omdat een app die speciaal voor deze voorverkiezing werd gemaakt, niet goed werkte. Daardoor moeten alle resultaten met de hand geteld worden en dat zal dus nog een hele tijd in beslag nemen.

Volgens ramingen van de New York Times om 5 uur Belgische tijd, drie uur na de start van de caucus, staat Bernie Sanders aan de leiding met 33 procent van de stemmen, gevolgd door Joe Biden (28 procent), Pette Buttiegieg (20 procent). In een persverklaring van de Democratische partij staat dat '25 procent van de kiesdistricten resultaten heeft doorgegeven'. 'De eerste cijfers wijzen op een opkomst die vergelijkbaar is met die van 2016.'

Door de vertraging kunnen de Democratische kandidaten nog niet vertrekken uit Iowa. Aangezien de meesten vannacht (plaatselijke tijd) nog naar de volgende voorverkiezing in New Hampshire willen vertrekken, gaven sommigen al een speech voor hun achterban. Opvallend: Pette Buttegieg riep zichzelf uit als de winnaar van deze voorverkiezing, ook al is er dus nog geen uitslag bekend. Alle andere kandidaten verwachtten een 'grote finish' in de staat.

Die voorbarige uitspraken zorgden voor heel wat kritiek. 'Elke campagne die zegt dat ze gewonnen heeft of die onvolledige resultaten uitgeeft, draagt bij aan de chaos en foute informatie', zei Joe Rospars, strateeg en adviseur van kandidaat Elizabeth Warren. Volgens Rospars hebben 'zowel mensen als de technologie' gefaald bij de chaos van de tellingen.

De eerste voorverkiezing, altijd in de kleine staat Iowa, geldt als een goede graadmeter voor welke kandidaten kans maken om het ver te schoppen in de race.

Trump verplettert tegenstand bij Republikeinen

Bij de Republikeinen waren er geen problemen. Daar heeft de Amerikaanse president Donald Trump zoals verwacht met een overweldigende meerderheid gewonnen.

Volgens The New York Times slaagde Trump erin 96 procent van de stemmen binnen te halen, nadat de resultaten van meer dan drie vierde van de kiesdistricten bekend zijn.

De tegenstanders van Trump, Joe Walsh en Bill Weld, geraakten niet boven de 2 procent.

De Republikeinse partijen in verschillende staten hebben hun voorverkiezingen geannuleerd dit jaar wegens de populariteit van Trump.

'De integriteit van de resultaten staat voorop', stelt de partij in een mededeling aan lokale media waaronder zenders ABC en CNN. Volgens die laatste zender zullen de uitslagen pas bekendgemaakt worden in de loop van dinsdag (Amerikaanse tijd), dat betekent nog late dinsdagnamiddag Belgische tijd. Het uitstel komt niet doordat het systeem werd gehackt of door een buitenlandse inmenging, maar omdat een app die speciaal voor deze voorverkiezing werd gemaakt, niet goed werkte. Daardoor moeten alle resultaten met de hand geteld worden en dat zal dus nog een hele tijd in beslag nemen.Volgens ramingen van de New York Times om 5 uur Belgische tijd, drie uur na de start van de caucus, staat Bernie Sanders aan de leiding met 33 procent van de stemmen, gevolgd door Joe Biden (28 procent), Pette Buttiegieg (20 procent). In een persverklaring van de Democratische partij staat dat '25 procent van de kiesdistricten resultaten heeft doorgegeven'. 'De eerste cijfers wijzen op een opkomst die vergelijkbaar is met die van 2016.'Door de vertraging kunnen de Democratische kandidaten nog niet vertrekken uit Iowa. Aangezien de meesten vannacht (plaatselijke tijd) nog naar de volgende voorverkiezing in New Hampshire willen vertrekken, gaven sommigen al een speech voor hun achterban. Opvallend: Pette Buttegieg riep zichzelf uit als de winnaar van deze voorverkiezing, ook al is er dus nog geen uitslag bekend. Alle andere kandidaten verwachtten een 'grote finish' in de staat. Die voorbarige uitspraken zorgden voor heel wat kritiek. 'Elke campagne die zegt dat ze gewonnen heeft of die onvolledige resultaten uitgeeft, draagt bij aan de chaos en foute informatie', zei Joe Rospars, strateeg en adviseur van kandidaat Elizabeth Warren. Volgens Rospars hebben 'zowel mensen als de technologie' gefaald bij de chaos van de tellingen.De eerste voorverkiezing, altijd in de kleine staat Iowa, geldt als een goede graadmeter voor welke kandidaten kans maken om het ver te schoppen in de race.Bij de Republikeinen waren er geen problemen. Daar heeft de Amerikaanse president Donald Trump zoals verwacht met een overweldigende meerderheid gewonnen.Volgens The New York Times slaagde Trump erin 96 procent van de stemmen binnen te halen, nadat de resultaten van meer dan drie vierde van de kiesdistricten bekend zijn. De tegenstanders van Trump, Joe Walsh en Bill Weld, geraakten niet boven de 2 procent. De Republikeinse partijen in verschillende staten hebben hun voorverkiezingen geannuleerd dit jaar wegens de populariteit van Trump.