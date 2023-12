Uitdaagster Poetin mag niet meedoen aan verkiezingen: ‘U bent een jonge vrouw, uw leven ligt nog voor u’

De voormalige tv-journaliste Jekaterina Doentsova mag niet deelnemen aan de Russische presidentsverkiezingen.

Doentsova wilde huidig president Vladimir Poetin uitdagen met een programma voor democratie en tegen de oorlog in Oekraïne, maar de Kiescommissie gooide haar kandidatuur in de prullenmand wegens fouten op haar registratiedocumenten, meldt de Russische televisie zaterdag.

Volgens de voorzitster van de Kiescommissie, Ella Pamfilova, gebeurde de verwerping van de kandidatuur unaniem. “U bent een jonge vrouw, uw leven ligt nog voor u”, richtte Pamfilova zich tot de (intussen ex-)kandidate.

Alles samen hebben 29 kandidaten een dossier ingediend om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen.

Die stembusslag vindt in het voorjaar van 2024 plaats. Zowat iedereen gaat ervan uit dat Poetin, die al sinds 1999 aan de macht is, opnieuw voor een termijn van zes jaar wordt verkozen. Elke ernstige oppositie wordt al jaren door het Kremlin in de kiem gesmoord. Die repressie is nog opgeschroefd sinds de start van de Russische oorlog in Oekraïne in februari 2022.