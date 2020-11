Twitter heeft voor de tweede keer in een week tijd een waarschuwing geplaatst bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump, dat volgens de beheerders van het microblogplatform 'mogelijk misleidend' is.

Trump en zijn Republikeinse partijgenoten leden vorige week een nederlaag bij het Hooggerechtshof toen dat weigerde versneld uitspraak te doen in een zaak rond de extra tijd die na de verkiezingen in Pennsylvania geldt voor het meetellen van briefstemmen. Die mogen in de cruciale 'swing state' nog tot drie dagen na de verkiezingen worden meegeteld. De Republikeinen willen die extra tijd voor het stemmentellen van tafel hebben en procederen daarom voort.

'Het besluit van het Hooggerechtshof over het stemmen in Pennsylvania is HEEL gevaarlijk', schreef Trump op Twitter. 'Het zal ongebreideld en ongehinderd valsspelen mogelijk maken en ons hele rechtssysteem ondermijnen.' Volgens Trump werkt de uitspraak van 's lands hoogste gerechtelijke instantie ook 'geweld op de straten' in de hand. 'Er moet iets gedaan worden!', sloot hij af.

'Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze tweet wordt in twijfel getrokken', stelde Twitter in de mededeling bij Trumps bericht. Net als vorige dinsdag werd er een link bijgevoegd die leidt naar een website waar wordt uitgelegd dat stemmen per post legaal en veilig is.

Verkiezingsfraude

Meer Amerikanen dan ooit brengen bij deze presidentsverkiezingen hun stem per brief uit door de corona-epidemie. President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren, in weerwil van wat experts zeggen, dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt.

Volgens de Democraten is dat een excuus om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistappels in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen dinsdag.

Vorige week werd Trump door Twitter al op de vingers getikt om een bericht waarin hij beweerde dat er 'grote problemen en onregelmatigheden' waren met briefstemmen. Ook stelde de president daarin dat er op 3 november een definitief stemmentotaal zou moeten zijn. De wetgeving van de afzonderlijke staten verschilt per geval in de hoeveelheid extra tijd die wordt gegeven voor het tellen van later binnengekomen briefstemmen.

