In Nigeria is het sociaal netwerk Twitter opnieuw toegelaten. Dat maakte de directeur van het nationale IT-agentschap NITDA woensdagavond bekend. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari had het verbod op Twitter in juni vorig jaar bevolen.

De Nigeriaanse autoriteiten gaven destijds geen specifieke reden voor de opschorting, maar wezen erop dat de Amerikaanse microblogsite herhaaldelijk werd gebruikt voor activiteiten die het bestaan van Nigeria konden ondermijnen. Eerder had Twitter een controversiële tweet van Buhari over de Nigeriaanse burgeroorlog verwijderd en zijn account twaalf uur lamgelegd. Sindsdien voerden de Nigeriaanse autoriteiten verscheidene keren gesprekken met Twitter over een heropstart.

In oktober had Buhari ook al eens een einde aan het verbod aangekondigd, maar dat bleef zonder gevolg. Nu heeft het staatshoofd de opheffing van het verbod vanaf middernacht goedgekeurd. Aan de beslissing gingen nieuwe onderhandelingen met Twitter vooraf. Het bedrijf is er onder meer mee akkoord gegaan om een kantoor in Nigeria te openen. Verdere details over de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Twitter is erg populair in het Afrikaanse land. Jonge Nigerianen gebruikten het sociaal netwerk om in 2019 protesten te organiseren tegen politiegeweld.

