Er zijn twintig doden gevallen bij een schietpartij in een Walmart-winkel in El Paso, Texas. Dat heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, zaterdag laten weten.

Er vielen verder nog zeker 24 gewonden, zei Abbott tijdens een persconferentie. 'Als staat verenigen wij ons om de slachtoffers en hun familie te steunen', aldus de gouverneur. 'We zullen alles doen om hen te helpen.'

Bij de schietpartij is één verdachte opgepakt. Hij is volgens CNN een 21-jarige man uit de stad Allen, die eveneens in Texas ligt, maar op zo'n duizend kilometer afstand van El Paso. Op basis van politiebronnen schrijft de nieuwszender dat op internet een manifest van de verdachte is gevonden, waar mogelijk een motief uit zal blijken.

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel. Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e massaschietpartij van het jaar in de VS. Een incident wordt meegerekend als daarbij vier personen of meer gewond raken, exclusief de schutter zelf.

De Amerikaanse president Donald Trump werd ingelicht over het incident. 'Verschrikkelijke schietpartij in El Paso. De berichten zijn niet goed, er is sprake van veel doden', liet het Witte Huis op Twitter weten. Trump zegt dat hij al contact had met gouverneur Abbott, 'om hem steun te betuigen van de federale regering'.

Verschillende Democratische politici riepen na de schietpartij opnieuw op tot strengere maatregelen omtrent wapenverkoop en -bezit in de VS. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, stelde dat 'het voortdurende stilzitten van de Republikeinse Senaat onze plicht om onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te beschermen, onteert'. Zij riep op tot een 'einde aan deze epidemie, voor eens en altijd'.