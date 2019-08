Er zijn twintig doden gevallen bij een schietpartij in een Walmart-winkel in El Paso, Texas. Dat heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, zaterdag laten weten.

Er vielen verder nog eens 26 gewonden, zei Abbott tijdens een persconferentie. Hij noemde het een van de 'dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas'.

'Als staat verenigen wij ons om de slachtoffers en hun familie te steunen', aldus de gouverneur. 'We zullen alles doen om hen te helpen.'

Bij de schietpartij is een 21-jarige verdachte opgepakt. Hij komt uit Allen, een stad die eveneens in Texas ligt, maar op zo'n duizend kilometer afstand van El Paso.

Volgens NBC News bestuderen de autoriteiten een verklaring die vermoedelijk door de man online is geplaatst voordat hij de massamoord pleegde. In het document spreekt hij zijn haat uit voor immigranten en verwijst hij onder meer naar de schietpartij in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waarbij 51 mensen om het leven kwamen. De politie zou 'redelijk zeker' zijn dat de verdachte de auteur is van het document. Volgens CNN behandelt de FBI de zaak als mogelijk binnenlands terrorisme.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador heeft gezegd dat er drie Mexicanen onder de dodelijke slachtoffers van de schietpartij zijn. Nog eens zes Mexicaanse staatsburgers raakten gewond.

Toen de schietpartij uitbrak rond 10 uur lokale tijd, waren er tussen de 1.000 en 3.000 klanten en 100 medewerkers aanwezig in de winkel. Volgens de ngo Gun Violence Archive is de schietpartij in El Paso al de 249e massaschietpartij van het jaar in de VS. Een incident wordt meegerekend als daarbij vier personen of meer gewond raken, exclusief de schutter zelf.

Today’s shooting in El Paso, Texas was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

De Amerikaanse president Donald Trump sprak op Twitter zijn medeleven uit en noemde de aanslag 'een laffe daad'. 'Er is nooit een reden of excuus die het doden van onschuldige mensen rechtvaardigt.'

Verschillende Democratische politici riepen na de schietpartij opnieuw op tot strengere maatregelen omtrent wapenverkoop en -bezit in de VS. Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, stelde dat 'het voortdurende stilzitten van de Republikeinse Senaat onze plicht om onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te beschermen, onteert'. Zij riep op tot een 'einde aan deze epidemie, voor eens en altijd'.