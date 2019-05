Tweehonderd burgemeesters roepen EU op tot koolstofneutraliteit tegen 2050

Meer dan tweehonderd Europese burgemeesters hebben dinsdag de Europese Unie opgeroepen om maatregelen te nemen om tegen 2050 Europa koolstofvrij te maken. Dat deden ze in een open brief, die twee dagen voor de Europese top in Roemenië gepubliceerd is.

De zetel van de Europese Commissie in Brussel © Belga

Het gaat om 210 burgemeesters van steden binnen en buiten de EU, onder meer die van Parijs, Milaan, Londen, Sevilla, Stockholm, Amsterdam, Athene, Stuttgart en Oslo. De brief komt er twee dagen voor de Europese top die op 9 mei plaatsvindt in Sibiu, Roemenië. De EU heeft zich geëngageerd om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent terug te dringen tegenover het niveau in 1990. In 2020 moet ze haar langetermijnstrategie voorstellen, om de verplichtingen na te komen die zijn aangegaan in het klimaatakkoord van Parijs. Eind november had de Europese Commissie al haar strategie voorgesteld om 'klimaatneutraliteit' tegen 2050 te bereiken, wat neerkomt op een netto nul-uitstoot van broeikasgassen. De burgemeesters halen in hun brief aan dat het voorstel van de Commissie 'de enige haalbare oplossing is voor de toekomst van Europa en van de wereld'. 'Volgens ons heeft de Europese Raad nu een unieke kans om die visie te concretiseren', luidt het nog.